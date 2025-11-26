Lesslie Polinesia rompe el silencio sobre Bryan Skabeche y la famosa carta filtrada: ¿hubo tercera en discordia?

Lesslie Polinesia decidió romper el silencio y hablar sobre las polémicas y rumores. Así es, la influencer confirmó que sí existió una relación con Bryan Skabeche, habló de la famosa carta filtrada y además dejó un mensaje claro sobre el supuesto triángulo amoroso que involucraría a Carolina Díaz. Consciente de la forma en la que la gente se mueve en redes sociales, decidió poner fin con una postura más madura y empática de lo que muchos esperaban.

Lesslie Polinesia por fin habla sobre Bryan Skabeche: esto dijo del romance secreto y la polémica carta

Durante el evento GQ: Man Of The Year, la creadora de contenido fue cuestionada por la prensa por primera vez desde que estalló la polémica en 2024. Con evidente incomodidad, pero una actitud muy madura, Lesslie dijo: “Hoy me siento en paz. En algún momento voy a hablar de eso con más detalle, pero avanzar es parte de sanar.”

El momento que sorprendió a propios y extraños fue cuando se expresó positivamente de la pareja del influencer: “Le deseo lo mejor a él y a su pareja Caro.” Lesslie dejó claro que no planea reavivar viejos conflictos y que no tiene interés en alimentar rumores de infidelidad.

La famosa carta filtrada que cambió todo

El romance secreto salió a la luz cuando se filtró en redes sociales una carta de amor que Bryan escribió a Lesslie en 2013, donde confesaba entre apodos cariñosos algunos de los problemas que tenían en su relación y lo difícil que era seguir juntos mientras ambos crecían profesionalmente. Con esta, muchos confirmaron lo que durante años solo fueron rumores: sí habían sido pareja, pero lo ocultaron durante casi una década.

¿Hubo infidelidad? Lo que sabemos hasta ahora

Según Bryan, cuando inició su relación con Carolina Díaz, ambos ya estaban separados. Sin embargo, seguidores de los tres influencers han mantenido vivas las dudas, alimentando una serie de rumores donde, con supuestas pruebas, demuestran que hubo infidelidad.

Lesslie, por su parte, eligió no entrar en detalles y se centró en enviar un mensaje que resume su postura: “Las redes son muy caóticas. No todo lo que se ve es real, y siempre voy a estar a favor de la mujer.”

