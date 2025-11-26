A qué hora abren las VOTACIONES para salvar a tu nominado favorito de La Granja VIP, HOY 26 de noviembre

Cada miércoles, arrancan las votaciones para salvar a los nominados de La Granja VIP y es momento de que te organices con tus familiares y amigos para evitar que tu granjero favorito sea eliminado de la competencia. A continuación te decimos a partir de qué hora puedes votar y cómo hacerlo.

¿A qué hora inician las votaciones de La Granja VIP? Salva a tu nominado favorito de la eliminación

Para el momento en que finaliza La Asamblea de La Granja VIP, quedan al menos 4 personas nominadas: una por El Legado, una por El Duelo y al menos dos por el proceso de nominación cara a cara. Justo ahí, Adal Ramones da el anuncio de que arrancan las votaciones para salvar al nominado que prefieras.

Esto ocurre durante el Programa En Vivo, que se transmite entre las 9:00 P.M. y 10:30 P.M. Puedes seguirlo por la señal de Azteca UNO, en el sitio web oficial de La Granja VIP o en la app TV Azteca En Vivo.

La votación comienza el miércoles por la noche y permanece abierta hasta el domingo; se termina durante La Gala de Eliminación, cuando Adal da el aviso.

Recuerda que el jueves y viernes todavía pueden existir cambios en la lista de nominados, a partir de las dinámicas de La Salvación y La Traición. El viernes por la noche tendremos el cuadro definitivo de nominados.

Cómo votar para salvar a un nominado de La Granja VIP

Para emitir tu voto puedes acceder al sitio web oficial de La Granja VIP o la app. Diario tienes 10 votos que puedes otorgar a una sola persona o repartir entre varias; si contestas las preguntas de una breve encuesta, obtienes 10 votos más.