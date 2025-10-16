Valentina Gilabert retoma su carrera de la mano de El Bogueto
Valentina Gilabert debutó en el video musical de El Bogueto y, aunque aseguró sentirse contenta de retomar su carrera, dejó en claro que no ha sido fácil.
TV Azteca
Buscando dejar atrás los lamentables y violentos episodios, Valentina Gilabert debutó en el video musical de El Bogueto. Aunque aseguró sentirse contenta de retomar su carrera, dejó en claro que el camino no ha sido sencillo. Así lo explicó para las cámaras de Ventaneando en exclusiva.
Galerías y Notas Azteca UNO