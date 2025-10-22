¿En La Granja VIP espantan? Lis Vega y Fabiola Campomanes aseguran que hay una presencia extraña

La tranquilidad de una mañana cualquiera en La Granja VIP se transformó en una charla inesperada entre sustos, energías raras y testimonios escalofriantes. Mientras preparaban el desayuno, varios peones comenzaron a compartir lo que han vivido en la casa, y lo que parecía solo una broma terminó poniendo los pelos de punta a más de uno.

¿Qué presencia extraña vio Lis Vega en La Granja VIP?

Lis Vega confesó que durante una noche, al abrir los ojos, alcanzó a ver algo que no pudo explicar del todo, era como una figura extraña en una esquina de la habitación. Según su relato, no era algo concreto, pero sí lo suficientemente claro para incomodarla. Y aunque en un principio pensó que tal vez fue su imaginación, las palabras de sus compañeras confirmaron que no fue la única con esa sensación.

Fabiola Campomanes también compartió su experiencia. Aseguró haber sentido en varias ocasiones que hay alguien más dentro del lugar, como si una presencia los observara desde algún rincón. Una de las situaciones más impactantes que relató fue cuando, estando dentro, alguien tocó la puerta… y no había nadie afuera.

¿Hay fantasmas en La Granja VIP?

La charla continuó entre risas nerviosas y caras de sorpresa. Lola y Jawy también estuvieron presentes durante la conversación, y aunque no todos afirmaron haber visto algo, sí reconocieron que han sentido un ambiente raro, como si hubiera alguien más habitando el espacio con ellos.

¿Será parte del ambiente rural, sugestión por el encierro o realmente hay algo más? Lo único claro es que la convivencia dentro del programa ha sumado ahora un nuevo ingrediente: el misterio.