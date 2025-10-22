¡Qué fuerte! Lis Vega estalla contra Sandra Itzel en La Granja VIP: “No la quiero cerca de mí"

Lo que comenzó como una mañana tranquila entre peones, terminó con una de las declaraciones más directas que se han escuchado en La Granja VIP. Lis Vega no se guardó nada y lanzó un mensaje lleno de franqueza sobre su relación con Sandra Itzel, donde aclaró que ya no desea tener ningún tipo de vínculo con ella, dentro ni fuera del reality.

Aunque el mensaje fue una forma de sacar sus emociones al compartirlas con sus compañeras en el Granero, al final admitió que era un mensaje para todos, dado que las cámaras registraron cada palabra.

¿Qué dijo Lis Vega sobre Sandra Itzel en La Granja VIP?

Durante una conversación con Fabiola y Lola, mientras se arreglaban, Lis abrió su corazón y habló sin filtros. Aunque aclaró que no guarda rencor, aseguró que no confía en Sandra Itzel y que su energía simplemente no la quiere cerca. Fue tajante al decir que prefiere rodearse de personas que le sumen y que no está dispuesta a fingir una relación cordial cuando no siente una conexión real.

Según Lis, todo cambió desde que comenzó a convivir más de cerca con Sandra en La Granja VIP. Lo que antes justificaba como actitudes pasajeras, ahora se han convertido en señales claras de una incompatibilidad total. Mencionó momentos concretos que la hicieron alejarse como malentendidos por una toalla, comentarios fuera de lugar y hasta el uso del “te amo” como estrategia emocional.

¿Cuál fue el motivo del distanciamiento entre Lis Vega y Sandra Itzel?

Para Lis, la gota que derramó el vaso fue sentirse señalada injustamente por actitudes que asegura jamás tuvo. Rechazó las acusaciones de que la miraba con odio o hablaba mal de Sandra a sus espaldas. Además, expresó que no está dispuesta a mantener relaciones que percibe como falsas ni a ofrecer cariño que no siente auténtico, porque antes de estrategias está su propio bienestar y el respeto a sí misma y sus códigos, sentimientos y creencias.

La conversación fue tan intensa que incluso llegó a decir que soltaba ese vínculo como si fuera “basura por el drenaje”, lo que deja más que claro que no desea volver a involucrarse emocionalmente con alguien en quien ya no confía.

Con esta fuerte declaración, Lis Vega pone fin a cualquier posibilidad de reconciliación dentro del programa. ¿Cómo reaccionará Sandra Itzel? ¿Y qué dirán los demás granjeros al respecto cuando se enteren? La tensión en La Granja VIP acaba de subir de nivel.