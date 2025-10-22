Este es el Museo de Cheems y ya abrió sus puertas en CDMX: ¿cuánto cuesta la entrada?

La Ciudad de México es uno de los sitios más importantes en el mundo para visitar museos. Hay una amplitud de oportunidades inmensa y este museo con Cheems como el gran protagonista lo demuestra. Y es que octubre trae consigo la reapertura de una muestra de arte literatura y memes con el perrito de internet como su eje central. Este es el sitio de la exposición y cuánto cuesta disfrutarlo.

¿Cuándo y dónde se presenta la exposición de Cheems en CDMX?

Probablemente no lo sabías, pero Cheems tuvo una primera exposición en el Centro Histórico de la Ciudad de México a principios de año, sin embargo todo indicaba que eso sería una sola exhibición en la vida. Pero llegó esta segunda colección de cuadros hechos por el artista Dani Rayo. Por eso no puede dejar atrás esta oportunidad que se expondrá de nueva cuenta en el centro de la capital mexicana.

¿Dónde? - Venustiano Carranza 93, segundo piso, Centro Histórico de la Ciudad de México.

Del 22 de octubre de 2025 al 22 de febrero de 2026.

De miércoles a domingo de las 11:00 a las 18:00 horas.

$30

Horarios de las 12:00, 14:00 y 16:00 horas.

¿Por qué Cheems se volvió todo un fenómeno viral?

Este perrito originario de Hong-Kong llegó a las redes sociales para convertirse en el meme favorito de miles de personas. La particular forma de “sonreír” y sentarse provocó que las personas le hicieran miles de memes. Por ello, este museo hace oda a la historia del perro asiático, situación que se aprovecha para hablar de arte, literatura y cultura popular proveniente de internet.

Incluso, en entrevista para El Heraldo de México, se indicó que aunque trataron de contactar a la dueña de Cheems (fallecido hace dos años), no tuvieron éxito. En ese sentido desconocen si saben que en México se ha hecho una exposición de 75 cuadros que se muestra de manera pública ante miles de personas en la capital de México.