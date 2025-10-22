Esta es la película más aterradora para ver en Halloween, según la IA

Se avecinan algunas fechas particulares en las siguientes semanas, las cuales traen consigo toda una energía particular. Es perfectamente conocido que el 31 de octubre se celebra el Halloween, el cual ha tomado una relevancia internacional, por ello la IA recomienda este título, si es que realmente buscas gritar de miedo con una película de terror.

TERROR

Te puede interesar - ¿Cuáles son las supersticiones más terroríficas del Halloween?

Te puede interesar - ¿Cuáles son las diferencias más marcadas del Halloween y el Día de Muertos?

¿Cuál es la película que la IA indica como la más terrorífica?

Claramente muchos de los reales aficionados al género del terror indicarán que no fue de su agrado la elección de la Inteligencia Artificial, sin embargo hay un sustento de por qué Siniestro es el filme más terrorífico en la opinión de esta herramienta tecnológica. La película en mención se estrenó en 2012 y es dirigida por un cineasta reconocido en el medio, llamado Scott Derrickson.

La película está protagonizada por Ethan Hawke, quien ya se volvió recurrente en este tipo de proyectos, pues también estelariza la saga de Teléfono Negro. Pero el punto es que un estudio realizado por parte de The Science of Scare Project, indicó que los espectadores de este filme registraron un promedio de 86 latidos por minuto, con picos de hasta 133 latidos por minuto, lo cual indica aceleraciones por lo que veían en la pantalla.

@mati.rampoldi Otra mas para Halloween - Sinister (2012), dirigida por Scott Derrickson, se ha ganado una reputación como una de las películas más escalofriantes del cine de terror moderno. La historia sigue a Ellison Oswalt, un escritor de crímenes reales interpretado por Ethan Hawke, que se muda a una nueva casa para investigar un caso. Allí descubre una caja de viejas películas en Super 8, las cuales revelan una serie de asesinatos perturbadores conectados a una fuerza sobrenatural, el demonio conocido como Bughuul. La intensidad del terror en esta película se debe en gran parte a su sonido envolvente y a la cruda presentación de los "videos caseros" de los asesinatos, cada uno más inquietante que el anterior. Curiosamente, Sinister se basa en investigaciones sobre sueños y experiencias de miedo puro; incluso, un estudio científico de 2020 concluyó que es la "película de terror más aterradora" basada en los niveles de frecuencia cardíaca de los espectadores. La presencia de Bughuul, casi omnisciente, y los horrores que desatan las películas, aseguran que Sinister deja una marca profunda en quien la vea. #Sinister #ScottDerrickson #EthanHawke #TerrorPsicológico #PelículasDeTerror #Bughuul #CineModerno #400peliculas ♬ sonido original - Mati Rampoldi - mati.rampoldi

¿Qué otras películas recomienda la IA para ver este Halloween?

Presentado el argumento de la Inteligencia Artificial para indicar cuál es la película más terrorífica de todos los tiempos, el Top5 se completaría por piezas cinematográficas bastante conocidas por el público. Por ello, si no hay planes mayúsculos para el próximo 31 de octubre, consigue botanas, bebidas y una buena televisión para gritar de terror con estos filmes… cortesía de la IA.

El Exorcista (1973)

El Resplandor (1980)

Insidious (2010)

Host (2020)

Pero si las recomendaciones no te convencieron, también se vale disfrutar de tu propia elección, esto para tener un rato lleno de gritos y alteraciones generadas por el género del terror.