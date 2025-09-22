Ventaneando | Programa 22 de septiembre del 2025
Disfruta del programa completo de Ventaneando, hoy 22 de septiembre, tenemos los detalles de los premios Ariel, ellos fueron los galardonados.
Toda la verdad sobre el hombre con el que estaba acompañada Cuquita, viuda de Vicente Fernández, en el concierto de su hijo, Alejandro. Christian Nodal responde a los rumores sobre un supuesto distanciamiento con sus padres. Lamentamos el fallecimiento de la conductora Débora Estrella, descanse en paz.
