¡Orgullo mexiquense! ¿Qué atletas de Exatlón México son originarios del Edomex?

A lo largo de sus múltiples temporadas, Exatlón México ha reunido a atletas de todo el país, cada uno con historias únicas, talentos extraordinarios y una motivación inquebrantable. Hay un estado que destaca por la fuerza, disciplina y constancia de sus representantes: el Estado de México. Sus competidores han brillado dentro y fuera de las pistas, para dejar claro que el Edomex tiene sangre de campeones.

¿Quiénes han sido los atletas del Estado de México en Exatlón México?

Entre los nombres más reconocidos está Zudikey Rodríguez, velocista olímpica originaria de Valle de Bravo, quien participó en las temporadas 2, 4 y 5, para ser finalista en la última. Su trayectoria la convirtió en una de las figuras más queridas del reality.

¡ZUDIKEY lo vuelve a hacer, punto para los ROJOS! 🔴💥😎 #SupervivenciaAllStar pic.twitter.com/9xeTX7hQky — Exatlón México (@ExatlonMx) February 5, 2022

El clavadista Jahir Ocampo también ha llevado en alto el nombre del Estado de México. Representó al Equipo Rojo en las temporadas 2 y 5, donde aportó experiencia y liderazgo, especialmente durante su paso con los Guardianes.

Desde Ciudad Nezahualcóyotl, Osirys López se unió a los Conquistadores en la quinta edición. Su habilidad en el parkour y su determinación lo destacaron entre los nuevos talentos. Junto a él, Estephanie Solís, jugadora de futbol bandera, formó parte de los Guardianes esa misma temporada.

¡OSIRYS gana su primera victoria! 👏🏼😀🔵 Déjale tus mejores comentarios. #EliminaciónExatlón 📲 pic.twitter.com/oQezCoKD2a — Exatlón México (@ExatlonMx) October 25, 2021

En la sexta entrega, Emmanuel Chiang, experto en calistenia, defendió los colores del Equipo Azul con una energía que cautivó a los seguidores. Para la octava temporada, el Edomex volvió a hacerse presente con Paulina Menchaca (atletismo) y Fátima Rojas (lucha olímpica), ambas integrantes del Equipo Azul.

También destacó Samanta Rodríguez, atleta de natación artística y seleccionada nacional rumbo a París 2024. Su paso por el Equipo Rojo en la octava temporada reforzó el poder mexiquense en las arenas de competencia.

Aunque en la tercera temporada la clavadista olímpica Carolina Mendoza fue presentada como capitalina, su lugar de nacimiento es Naucalpan, Estado de México, por lo que también forma parte del legado deportivo mexiquense en Exatlón México. Su trayectoria internacional y su temple la respaldan como una de las atletas más completas que ha tenido el programa.

¡Conoce a nuestra clavadista campeona @Charolaclava2 más a fondo! Ella luchará con todo con famosos para lograr la victoria en cada prueba. Mira los detalles aquí. 👉🏻 https://t.co/G3xyYwWF6P 🔴💪🏻 pic.twitter.com/3SddWWiDr3 — Exatlón México (@ExatlonMx) August 10, 2019

Desde Valle de Bravo hasta Neza, estos atletas del EDOMEX han sabido representar a su estado al escribir más páginas memorables en la historia de Exatlón México.