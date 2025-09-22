Este fue el último mensaje del reggaetonero B-King antes de aparecer muerto en México

La situación alrededor del reggaetonero y de un DJ colombianos fue tomando tintes dramáticos y lamentablemente terminó como una historia de horror. Lo que muchos se lamentaban se concretó, pues B-King fue encontrado muerto junto con el otro músico cafetero que ya llevaba un tiempo radicando en México. Sin embargo, trasciende a quién y qué le envió a una de sus allegadas.

Alex Fernández en Colombia para homenaje póstumo a Vicente Fernández [VIDEO] Alex Fernández en Colombia en representación de la familia para homenaje póstumo a Vicente Fernández. Emprenderá una gira con Majo Aguilar por Estados Unidos.

Te puede interesar - ¿Quiénes son los músicos colombianos hallados muertos en México?

Te puede interesar - Así se anunció la desaparición de B-King después de unas horas de estar en México.

¿A quién le envió su último mensaje en vida B-King?

El músico del género urbano tuvo un terrible desenlace que sigue en investigaciones por parte de las autoridades mexicanas. Sin embargo, el propio representante indicó que la última persona a la que le envió mensaje fue una allegada de Miami. Según la fuente mencionada, B-King le envió un mensaje a Carolina Londoño. Esta mujer es amiga del cantante cafetero, y explícitamente le dijo que se encontraba bien, momentos antes de desaparecer.

El reggaetonero de Colombia se mantuvo en comunicación constante con su manager hasta las 4:36 p.m. del martes 16 de septiembre. Sin embargo, cuando en la madrugada del 17 el representante del músico vio que sus mensajes no le llegaban, acudió ante las autoridades mexicanas. Sin embargo hay muchas dudas de lo sucedido, pues el último mensaje que envió el sudamericano a Carolina Londoño decía que se encontraba bien, pero que tenía que contarle algo.

¿De qué murió el músico B-King?

Las investigaciones siguen alrededor del caso, pues los distintos reportes y la información que ha comunicado su representante indicaron que desapareció en Polanco, en la Ciudad de México. Sin embargo, su última geolocalización que se logró encontrar gracias a su teléfono fue en Iztapalapa. Y lamentablemente se encontró su cuerpo sin vida en el Estado de México.

Aunque no hay versión oficial, los músicos colombianos parece que salieron muy asustados del último lugar donde se les vio, que fue en un gimnasio en la ya mencionada zona de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ante eso, en estos momentos solamente hay lamentos por parte de sus fanáticos de estos músicos que lloran la muerte de sus ídolos musicales.

¿Quién es B-King, colombiano fallecido en México?

El exponente de la música urbana era una estrella en ascenso que precisamente estaba en México para cumplir con un evento en el cual lo contrataron en vísperas de las fechas del Día de la Independencia en México. Acumulaba 380, 000 seguidores en Instagram y en plataformas como Spotify sumaba 6500 oyentes mensuales.