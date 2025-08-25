Ventaneando | Programa 25 de agosto del 2025
Revive el programa completo de Ventaneando, hoy 25 de agosto del 2025. Recibimos a nuestra querida Wendolee en el foro y nos platicó acerca de todos sus nuevos proyectos.
Yadhira Carrillo fue cuestionada por su separación de Juan Collado y ella fue contundente con su respuesta. Emiliano Aguilar hizo comentarios polémicos al defender a su mamá de Pepe Aguilar, quien habló de su expareja en una reciente entrevista con Pati Chapoy.
