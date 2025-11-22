Fuertes reclamos para Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: ¡no le perdonan la nominación de Teo!

A Sergio Mayer Mori no le fue muy bien con las polémicas decisiones que tomó en la Gala de este viernes en La Granja VIP: ¡primero le negó la salvación a Kim Shantal y luego traicionó a Eleazar Gómez, lo que le dio el poder al actor de lanzarse directamente en contra de César Doroteo!

¿Qué reclamos le lanzaron a Sergio Mayer Mori en La Granja VIP?

Luego de la doble traición que tuvo lugar en el fogatero de La Granja VIP, Kim Shantal no pudo evitar llorar del coraje frente a sus compañeros porque, según sus palabras, creyó en Sergio Mayer Mori a pesar de que él al final no la ayudó.

"Estoy muy enojada, demasiado, lloro porque estoy enojada, no esperaba que me salvara, ¿pero cómo confías en sus estrategias? Me da coraje, yo no puedo ser hipócrita (...) no creí que (Sergio) fuera tan hijo de put4", se lamentó Kim en el tocador de La Granja VIP.

Ya en los cuartos y mientras todos se preparaban con outfits prehispánicos para la Fiesta Azteca del viernes, los reclamos llenos de molestia contra Sergio Mayer Mori no tardaron en aparecer... ¿será el fin de la etapa del músico como el estratega?

"No entiendo por qué están enojados, no había nada más que pudiera hacer, ni modo que los meta directo a ustedes o a Lis", se defendió Sergio.

Kim fue quien le contestó con más furia: "Uno sí se tiene que acoplar a tus jugadas, a tu estrategia, a lo que tú pidas, y no te importa ponernos en riesgo (…) si ya sabías que era evidente que Eleazar iba por Teo, ¿por qué dejaste la decisión en manos de él? Ya estuvo claro a quiénes vas a proteger en el juego", lanzó Shantal.

Mayer Mori recordó que escoger gente se le vuelve más difícil cada vez, pero eso no logró calmar los ánimos: "Teo ayudó a salvar a alguien muy importante y todos aquí lo sabemos, lo mínimo que esperábamos era que tuvieras un poco de consideración en eso, no importaba si me metías a mí, la cosa es que no le dieras el poder a otra persona de meter a Teo", declaró La Bea.

"Todo es para ti, todo es a favor de ti y nosotros quedamos valiendo madre, la cosa es que no expresas nada", finalizó Kim bastante molesta.

Con estos reclamos, quedó claro que todos los movimientos de esta semana sí fueron planeados por Mayer Mori de alguna forma u otra; sin embargo, todo apunta a que su jugada no le salió del todo bien, sobre todo porque sus aliados se sintieron usados por él: ¿se quedará solo?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: