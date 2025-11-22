Alfredo Adame reacciona a la salvación de “El Patrón” en La Granja VIP: “Apóyenme y yo resisto”

Alfredo Adame reaccionó con incomodidad a la salvación de "El Patrón" en la Gala de este Viernes de doble Traición que se saldó con la esperada nominación de Eleazar Gómez y la sorpresa más impactante de la noche cuando Teo subió a la zona de riesgo: ¡estas fueron las primeras declaraciones del "Golden boy" en La Granja VIP!

¿Cómo reaccionó Alfredo Adame a la salvación de "El Patrón"?

Luego de la decisión de Sergio Mayer Mori que benefició a Alberto del Río , Alfredo Adame se aisló del resto de sus compañeros para dar algunas vueltas alrededor del fogatero y aprovechó para pedir votos ya que ahora depende totalmente de su base de fans.

"¡Resistiré! Ustedes nada más apóyenme y yo resisto aquí en los trancazos, ¿eh? Ya saben que yo soy de acero", declaró Alfredo Adame tranquilo pero visiblemente incómodo sobre todo porque Eleazar Gómez fue el único que se acercó a él para apoyarlo.

Para la sexta semana de la competencia, Alfredo Adame y Eleazar Gómez subieron juntos al cuadro de nominados; si los pronósticos de la llamada "Maldición del Viernes" se cumplen, tanto el actor como Teo son los granjeros con más posibilidad de salir eliminados de La Granja VIP... ¿pero esto ocurrirá?

Desde hace varios días, el aislamiento de Alfredo Adame hizo bastante ruido entre los internautas que fueron testigos en el 24/7 de cómo todos se fueron alejando de él debido a su carácter explosivo... ¡esperemos a que los ánimos se calmen en la fiesta del viernes por la noche!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: