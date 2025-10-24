¡Todo lo que ventilaron los famosos en la reciente gala de Día de Muertos!

Una importante cantidad de celebridades se dio cita en la gala de Día de Muertos organizada por una famosa revista de moda. Irina Baeva evitó hablar de Giovanni Medina, Antonia Mayer y Eduardo Capetillo Gaytán se pronunciaron sobre La Granja VIP, Diana Bovio se pronunció en favor de Belinda y Elena Rose elogió las acciones de Cazzu.

Además, María Ibarra reaccionó a cuestionamientos sobre Sasha Sokol y Luis de Llano, Mía Rubín habló de su relación amorosa y Claudia Lizaldi se pronunció sobre la violencia. Por su parte, Nicolás Haza y Camila Fernández, dieron detalles sobre sus altares de Día de Muertos. ¡No pierdas detalle!