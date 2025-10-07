inklusion logo Sitio accesible
"¡Yo no tengo nada que aclararte!”, Verónica Castro estalló ante insistentes cuestionamientos de una reportera

Verónica Castro sufrió un muy incómodo luego de que una reportera le preguntara sobre la denuncia pública que varias jóvenes interpusieron hace varios años.

Verónica Castro sufrió un muy incómodo momento en el aeropuerto de la CDMX luego de que una reportera le preguntara de manera muy insistente sobre la denuncia pública que varias jóvenes interpusieron hace varios años sobre algunos comentarios que ‘La Vero’ les habría hecho durante una transmisión en vivo.

