inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

"¡A mí, díganme lo que quieran!”, Yuri revela cómo lidia con el ‘hate’

Aunque confiesa que a veces sí le han incomodado algunos comentarios, Yuri reveló cómo lidia con ha lidiado con el ‘hate’ a lo largo de su exitosa carrera.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

En exclusiva para Ventaneando, Yuri reveló cómo lidia con ha lidiado con el ‘hate’ a lo largo de su exitosa carrera. Aunque confiesa que a veces sí le han incomodado algunos comentarios, asegura que no presta atención a las críticas mal intencionadas. ¡No pierdas detalle!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×