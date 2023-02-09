Esta es la verdad de lo que sucedió entre Ventaneando y Yuridia.

Yuridia habló en las últimas horas sobre una supuesta campaña de desprestigio de Ventaneando y nuestros conductores en el pasado. Todo revivió a raíz de la entrevista que tuvo nuestra titular Pati Chapoy con el Escorpión Dorado.

¿Qué dijo Pati Chapoy en su entrevista al Escorpión Dorado?

En una dinámica con el influencer, nuestra querida Pati Chapoy declaró que aunque no es amiga de Yuridia ella la admira mucho y el veto que existe es de la cantante hacia nuestros micrófonos.

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¿Cuáles fueron las palabras de Yuridia?

A través de sus redes sociales, la cantante aseguró que jamás ha hablado de este tema y señaló que ya no tiene nada en contra de nuestro programa ni en contra de nuestra titular; sin embargo, sentenció que vivió una etapa muy oscura a sus 18.

La cantante declaró que supuestamente existió una campaña de desprestigio en su contra. Además de eso, dijo que nuestros reporteros y algunos de otros medios la perseguían a ella y a sus hermanos y que incluso le arrojaban huevos, ponchaban sus llantas, entre otras cosas.

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¿Cómo sucedieron en realidad las cosas?

Después de las declaraciones que dio la exAcadémica, nuestros conductores revelaron lo que realmente sucedió y aseguraron que en aquel entonces la coyuntura era diferente a la de ahora y refirieron que en la supuesta etapa más oscura de la vida de Yuridia fue cuando la cantante tuvo que lidiar con el hecho de ser una figura pública, lo cual no le gustó.

Pero fue gracias a esta supuesta etapa oscura que Yuridia logró consolidar una gran carrera de la que vive actualmente gracias a su enorme talento. También señalaron que la cantante le puso a esta “etapa oscura” el nombre de nuestro programa, pero eso no necesariamente tiene que ver con lo que se dijo ante nuestros micrófonos o cualquier otro medio de comunicación, sino con los demonios que ella misma tiene y lo que vivió cuando entró a La Academia.

Yuridia no quería ser cantante. Nuestros conductores hablaron del difícil momento que Yuridia vivió, incluso que ella ni siquiera tenía ganas de ser cantante y desde ahí “ella ya traía una lucha interna y nos está poniendo a nosotros esa cara que no nos corresponde”.

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Sobre el hecho de que nuestros reporteros vandalizaron su casa y demás, nada de eso es cierto. Obviamente andaban los micrófonos y cámaras detrás de ella porque en su momento era noticia gracias al éxito que tuvo a raíz de su participación en el reality de canto, pero jamás sucedieron las cosas que ella mencionó.

¿Qué pasa realmente con Yuridia?

Los conductores de nuestro programa refirieron que lo que verdaderamente pasa con la cantante es, que está atormentada, cosa que nada tiene que ver con el enorme talento que tiene; sin embargo, no ha sabido canalizar el éxito de la forma correcta, pues el don que tiene para cantar lo ve más como una responsabilidad que no estaba dispuesta a sostener.

