Qué significa que una persona deje los cubiertos en forma de “X”, según expertos en protocolo

Cuando terminamos de comer, lo que hacen muchas personas es dejar los cubiertos sobre la mesa o incluso ponerlos en una posición que nos avise que ya hemos terminado de comer. Peor, lo que seguro no sabías es que la posición en que los dejes puede decir muchas cosas y una de ellas es formar una ‘X’ con los utensilios. En base a esto, es que unos especialistas en protocolo explicaron cuál es el significado y cuál sería la posición correcta de los mismos.

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Tal como lo mencionamos anteriormente, los cubiertos son fundamentales a la hora de una comida y si hay algo que ha tomado relevancia en el último tiempo es la ubicación de los mismos una vez finalizada cada comida, y es que podemos llegar a estar comunicando varias cosas y no nos estamos percatando de algo, por lo que los especialistas compartieron cómo deben colocarse, dependiendo del contexto.

El significado de dejar los cubiertos en forma de 'X'

Una de las ubicaciones más comunes de los cubiertos al finalizar la comida es colocarlos en forma de ‘X’, es decir, que estén cruzados entre sí y es que si bien esto puede ser interpretado como que has finalizado de comer, puede generar confusión para el personal de un restaurante. Por eso, es que los expertos en protocolo, explicaron el significado de esta ubicación.

De acuerdo a los especialistas en protocolo, colocar los cubiertos en forma de ‘X’ indica que la comida todavía no ha terminado, por lo que el comensal ha hecho una pausa y planea seguir comiendo en cuestión de minutos. Esta señal es importante para el personal de un restaurante de que todavía no debe retirar el plato ni los cubiertos.

Por otro lado, es por este motivo que los especialistas en protocolo compartieron en qué momento los cubiertos deben colocarse en forma de ‘X’, como así también cómo colocarlos correctamente:

Si hacés una pausa y continuarás con el plato

Si te alejas de la mesa por un momento

Si quieres indicar que no te retiren todavía el plato

Si estás siguiendo un protocolo de etiqueta

Cómo colocar los cubiertos correctamente

Para anunciar que ya has terminado de comer, los cubiertos deben colocarse sobre el plato y de manera paralela, apuntando hacia un mismo sector y funcionará como una señal que la comida terminó y se puede retirar el plato.