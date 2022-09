Exclusiva: Verónica Castro habla de su participación en ‘Cuando Sea Joven’.

Verónica Castro contó todo de su gran regreso a la pantalla grande.

Nuestra querida Pati Chapoy visitó a Verónica Castro hasta su casa de Acapulco para tener una íntima conversación. En exclusiva para nuestro programa Ventaneando, la actriz de telenovelas habló sobre su participación en la película Cuando Sea Joven.

Cuando sea joven está protagonizada por Verónica Castro y Natasha Dupeyrón, además de estar producida por Eugenio Derbez.

“Estuvo muy padre. Sería el sueño de todo mundo, volver para atrás y hacer lo que no pudiste hacer en tu juventud. Fue una historia muy divertida que gocé. El personaje me agarró más por la vejez que por la juventud, en un cambio de edad muy importante que sentí", dijo a las cámaras de Ventaneando.

Verónica Castro protagoniza a Malena, quien vuelve al pasado y se convierte en una joven de 22 años de edad. Por si fuera poco, la actriz se siente muy contenta de compartir foro junto a Natasha Dupeyrón: “Fue muy gracioso verme repetida con muchos años menos”.

El próximo 19 de octubre, Verónica Castro cumple 70 años de edad, por lo que esta película le cayó como anillo al dedo.

Verónica Castro manda mensaje a Eugenio Derbez

Luego del accidente de Eugenio Derbez, La Vero se solidariza con el comediante mexicano y manda sus mejores deseos

“Le quiero mandar besos a Eugenio. Íbamos a hacer la promoción juntos, me habló por teléfono y yo estaba encantada. De repente le viene este ‘asunto’, pero bueno, le mandamos un beso para que salga adelante y todo salga bien”, dijo.

Un dato curioso es que Verónica Castro no sabía que Cuando sea joven está producida por Derbez, pues la información llegó tiempo despues: “Yo no sabía que estaba Eugenio Derbez como productor... hasta después me enteré cuando fuimos a hacer las firmas y el contrato”, concluyó.

Por último, Verónica Castro reveló cómo superó la muerte de su mamá: “No sé si decir si me he sobrepuesto... mi mamá me anda como llamando. Mi mamá me hablaba diario... nunca me soltó ni un solo día. Me costó mucho trabajo dejarla, pero siento que está en paz”.

