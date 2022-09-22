Verónica Castro revela cuando Julio Iglesias le agarró la pompa.

Verónica Castro le abrió su corazón a nuestra querida Pati Chapoy y a las cámaras de Ventaneando donde hizo todo tipo de confesiones y revelaciones en torno a su vida personal, profesional y sentimental.

En entregas anteriores, ‘La Vero’ habló sobre sus inicios en el mundo del espectáculo, así como de su romance con Manuel Valdés, con quien procreó a Christian Castro, así como de la ocasión que tuvo que pedirle perdón a la entonces esposa del cómico.

Pero también nos contó sobre el fugaz romance que tuvo con el actor argentino Jorge Martínez, quien resultó ser una fichita, además de cómo conoció a Enrique Niembro, uno de sus más grandes amores y con el que desafortunadamente no pudo casarse por culpa de la madre de este, no obstante, con él tuvo a su segundo hijo Michel.

Pero eso no es todo, Verónica Castro confesó su dolor al no poder ver a sus tres nietos, pero también habló de Valeria Liberman y de otras exparejas de Christian Castro, pero de los que nos toca hablar en esta ocasión, es de los momentos un tanto incómodos que vivió con Julio Iglesias.

¿Julio Iglesias le tocó la nalga? ‘La Vero’ contó que en una ocasión Julio Iglesias le agarró la nalga arriba de un escenario en el que había varios artistas por una entrega de premios o algo así. “De repente siento que alguien me agarra la pompa y chin… que meto un trancazo para atrás porque dije el que haya sido se lleva su trancazo y era Julio”.

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Esto desató el enojo de la actriz, quien de inmediato le preguntó por qué le había agarrado la nalga, a lo que Julio Iglesias respondió: “Porque no me la dejas que la agarre allí en el camerino pues vengo y te la agarro aquí en el escenario".

La también conductora señaló que en una entrevista que iba a tener con Julio dijo que un principio que no porque el cantante español “se porta muy mal y hace cosas que yo luego no sé cómo salir de ellas”.

Al final accedió y ya durante la entrevista Julio Iglesias le confesó que siempre había tenido ganas de abrazarla, de darle un beso, pero jamás lo había dejado y de pronto se levantó, le agarró la cabeza y le plantó tremendo beso, acto seguido, Verónica Castro dijo “corten la escena”, pero en su interior pensaba “corten la cámara porque te voy a dar un ma…”.

Después, Verónica le preguntó por qué le había hecho eso, a lo que el español respondió sin tapujos que porque no se deja en el camerino y por eso tiene que hacerlo frente de las cámaras.