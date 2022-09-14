Verónica Castro reveló los momentos más difíciles de su infancia.

Nuestra querida Pati Chapoy viajó hasta Acapulco para conversar con Verónica Castro, quien abrió las puertas de su hogar en exclusiva para Ventaneando.

La querida actriz confiesa que lleva el mundo artístico en la sangre debido a su linaje, y aunque vivió una difícil infancia por falta de dinero, nunca abandonó sus sueños.

"No teníamos dinero, vivíamos en cuarto de servicio y todo ese cuento, pero me dieron la oportunidad de estudiar con Andrés Soler", dijo La Vero a este programa, y también confesó que comenzó a estudiar actuación gracias a una beca.

Verónica Castro recuerda que como regalo de XV Años solo quería una beca para estudiar. En otros temas, la actriz recuerda ver a su mamá sufrir por llevar el pan a la mesa.

"Mi mamá trabajaba y nos dejaba encerrados con llave. Yo tenía que hacerla de mamá de mis hermanos. Mi mamá hacía muchas cosas para poder pagar un cuarto y para poder llevarnos café con leche, así como un bisquet. La esperábamos ansiosamente", contó a Ventaneando.

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¿Verónica Castro quería ser monja?

Verónica Castro sorprende al revelar que antes de su debut en el mundo artístico, llegó a pensar en convertirse en monja: "Yo había tratado de ser monja. Yo daba catecismo a la vuelta de la casa, como a dos cuadras", contó.

La querida actriz se encuentra en la promoción de su nueva película Cuando sea joven, cuya trama es un viaje al pasado en la vida de Malena. La cinta también cuenta con las participaciones de Natasha Dupeyrón, Édgar Vivar, Michael Ronda, Eduardo Santamarina y más.

La Vero ha confesado que este ha sido uno de sus proyectos favoritos, pues cuenta la historia de una viuda de 70 años de edad, que siente que es una carga para su familia.

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