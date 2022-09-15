Verónica Castro revela cómo fueron sus inicios en el espectáculo.

Verónica Castro se ha alejado de los reflectores en los últimos años, pero recientemente reapareció con su nueva película “Cuando Sea Joven”, proyecto que está producido por Eugenio Derbez; sin embargo, se tomó el tiempo para charlar largo y tendido con nuestra querida Pati Chapoy, a quien le reveló en exclusiva cómo fueron sus inicios en el mundo del espectáculo.

Ante las cámaras de Ventaneando, Verónica Castro declaró cómo conoció por primera vez a Raúl Velasco, quien la invitó a un concurso en el que conoció a María Félix. “En esa época cuando entro a Televisa, en el pasillo pasa Raúl Velasco, voltea y me ve a mí y me dice: ‘¿y tú quién eres?, ¿qué haces?’ Pues a veces canto y a veces bailo y a veces hago comerciales, hago cabina, doblaje, lo que se ofrezca señor”, recordó la actriz.

Velasco le dio su tarjeta y le dijo que iba a hacer un programa los domingos, por lo que le pidió que fuera a buscar a Guillermo Vásquez Villalobos para que le hicieran fotos para ver si quedaba para el concurso del rostro del Heraldo.

La actriz señaló que una semana antes del concurso le hablaron y le dijeron que sí se había quedado, pero desconocía lo que tenía que hacer, por eso la enviaron con Valdés Peza, quien era el encargado de vestir ni más ni menos que a María Félix, quien iba a estar en el programa.

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Verónica Castro recordó que el día del evento sentía muchos nervios, por lo que Raúl Velasco le dio una copita y se mareó, en fin, pasó todo un mundo de peripecias, pero así se presentó al concurso; sin embargo, lo mejor estaba por llegar ya que la presentaron con su madrina María Félix.

¿Qué le dijo ‘La Doña’? Verónica Castro recordó que María Félix le dijo: “Eres muy bella, ojalá lo sepas aprovechar”, eso fue todo.



A partir de ahí su carrera comenzó a despuntar, pero eso de poco y nada le importó a su mamá, quien le dijo que debía seguir estudiando, pagando y siguiendo las reglas de su casa sin importar que fuera famosa.

Pero algo más estaba por venir, la también conductora se enamoró de Manuel Valdés, quien es el padre de Christian Castro. Con el ‘Loco Valdés’ estuvo trabajando desde sus inicios hasta sus 19 años, cuando decidió tener una relación con el actor, de ese romance quedó embarazada del ‘Gallito Feliz’ aun estando en la universidad.

Su embarazo trajo consigo una serie de críticas ya que no era bien visto que una mujer soltera se embarazara, incluso en aquel entonces a los hijos de las madres solteras les llamaban ‘bastardos’ y demás adjetivos bastante feos.

Luego le habló Jacobo Zabludovsky, quien le dijo que le gustaría conocer al niño, algo que sin duda le extrañó y molestó a Verónica Castro, quien le dijo: “le aseguro que tiene una cabeza y dos ojos, y si le están queriendo buscar parecido pues se parece a mí”. Posteriormente, el mismo Jacobo le pidió disculpas por lo sucedido.

