El espacio escondido en el semidesierto de Querétaro; puedes entrar con 70 pesos

Regularmente se habla de incomodidad en espacios como los balnearios, esto por la gran afluencia de personas, sobre todo en fines de semana o fechas festivas. Sin embargo este espacio está catalogado como ideal por las atenciones, espacio, instalaciones y la tranquilidad general que se manifiesta en El Oasis Semidesierto de Querétaro. Esto es lo que se sabe de este espacio ampliamente recomendado.

¿Por qué este balneario de Querétaro es tan recomendado?

La época de calor ya llegó y las complicaciones para refrescarse se hacen mayúsculas, por lo que se recomienda ampliamente que se acudan a espacios de recreación. A veces no alcanza o son viajes muy largos para llegar a las playas. Sin embargo, la experiencia no debe ser desagradable, sino que totalmente beneficiosa. Por ello El Oasis Semidesierto de Querétaro está ganando fama en redes sociales.

Se indica que se encuentra a una hora y media de la capital queretana, es bastante privada, no está sucia y en general la atención del personal es de alta calidad. Es un espacio que tiene cascadas y hospedaje para dormir acampando o si se prefiere comodidad… en un lugar más completo para el buen descanso.

El espacio principal tiene dos grandes albercas. La primera es poco profunda, especial para que los niños se diviertan, mientras que la segunda sirve para adultos pues sí se requiere de buenos nadadores. También se indica que en las inmediaciones es posible explorar un poco y encontrarse otras cascadas. El plus de las aguas de estos espacios es que provienen de manantiales, por lo que muchos están escogiendo este sitio como su favorito.

¿Es barato entrar a El Oasis Semidesierto de Querétaro?

Lejos del traslado y cómo llegar hasta ahí, la entrada es de solo 70 pesos. Aunque hay reportes de que en ocasiones varía o en fechas particulares podría subir de precio, sigue siendo bastante barato. Hoy que se premia muchos los espacios poco concurridos y con instalaciones de calidad, esta es la opción más viable y la cual gana más seguidores en las redes sociales.