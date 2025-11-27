El balneario en Hidalgo que es barato y es ideal para ir con niños estas vacaciones de invierno

El próximo lunes 22 de diciembre inicia el receso escolar y comienzan las vacaciones de invierno. Estas culminarán el 12 de enero de 2026. Por este motivo, muchas familias están programando sus actividades y los balnearios de aguas termales se presentan como opciones óptimas para pasar los días más frescos.

Así es el caso de un balneario del estado de Hidalgo que se encuentra muy cerca de la CDMX y Edomex: El Tephé. Este sitio es ideal para ir en familia, ya que ofrece todo tipo de servicios y comodidad a un precio accesible.

Balnearios en Hidalgo: servicios que ofrece este sitio lleno de diversión y actividades

"Somos el mejor Parque de diversiones Acuáticas del Estado de Hidalgo", reza el slogan de este balneario de aguas termales que ofrece una experiencia vacacional completa para toda la familia. El lugar cuenta con toboganes, albercas, multipistas, olas gigantes y área infantil.

Además, el lugar ofrece hospedaje dentro de las instalaciones, áreas para acampar y servicio de aquabar. Desde atracciones extremas a áreas totalmente relajantes, este sitio hidalguense cuenta también con las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad física.

Precios de entrada de este balneario del estado de Hidalgo

El costo de entrada de este sitio es de 150 pesos de lunes a viernes. Pero la entrada general (fines de semana, vacaciones, puentes y días festivos) tiene un costo de 230 pesos. Para personas con credencial INAPAM, la entrada cuesta 100 pesos.

Para acampar en este sitio hay que abonar 400 pesos por cualquier tamaño de casa de campaña y este procedimiento no requiere reservación. Sin embargo, el lugar cuenta con habitaciones que se pueden rentar desde 450 pesos.

Este balneario de Hidalgo queda en Carr. México Laredo, Actopan-Ixmiquilpan 212-Km 152, 42323 El Tephé, Hgo. Se encuentra a 2 horas y media de la CDMX, yendo por México 85D y México 85 (150 kilómetros). Y a 3 horas de Edomex (170 kilómetros), yendo por Arco Nte./México 40D.