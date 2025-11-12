El pueblo mágico que está solo a 2 horas de CDMX y es ideal para hacer actividades al aire libre

México es uno de los países más bellos del mundo. Así lo comprueban los miles de destinos turísticos que ofrece el país a visitantes locales y extranjeros. Un ejemplo de ello es cada pueblo mágico del territorio que ofrece riqueza cultural y actividades de todo tipo.

Conoce cuál es el pueblo cercano a la Ciudad de México que ofrece diversas actividades al aire libre e imponentes paisajes para conectar con la naturaleza y desconectar de la rutina diaria. Esta es la región que destaca por su historia y belleza turística.

Villa del Carbón: el pueblo mágico de Edomex que invita a conectar con la naturaleza

Este pueblo mágico se encuentra en el municipio homónimo del Estado de México y es ideal para los visitantes que quieren hacer una escapada de fin de semana a la naturaleza. Su origen se remonta al año 200 a. C., cuando la región era territorio otomí y pertenecía a Chiapan y Xilotepec. Su nombre se vincula con la producción de carbón vegetal.

El paisaje de Villa del Carbón es mágico, ya que conserva su esencia colonial y natural. Por un lado, conjuga imponentes montañas, vegetación (pino, oyamel, encino, madroño y eucalipto) y un ambiente sereno que invita al descanso. Por otro lado, sus calles empedradas y fuentes crean una atmósfera única para desconectarse del ritmo cotidiano.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Villa del Carbón en Edomex?

Este destino imperdible ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre:

Ciclismo de montaña

Paseos a caballo

Campismo

Tirolesa

Escalada

Pesca deportiva

Kayak

Senderismo

Motocross

Biking

Estos son algunos de los sitios imperdibles de la localidad:

Cerro de la Bufa

Templo de la Virgen de la Peña Francia

Iglesia de San Francisco de Asís

Presa del Llano

Presa de Taxhimay

Parque Municipal "Luisa Isabel Campos Jiménez Cantú"

Palacio Municipal

Plaza Hidalgo

Camping La Capilla

Ubicación: ¿Cómo llegar a Villa de Carbón desde CDMX?

Para llegar a Villa del Carbón desde la CDMX hay que recorrer casi 100 kilómetros. La ruta más rápida contempla un tramo de la carretera 5 y otra de la 57D Autop. Champa-La Venta. Finalmente, se llega por el Anillo Periférico. El viaje puede demorar hasta 2 horas, dependiendo del estado del tráfico.