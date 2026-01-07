Si quieres escapar del frío pues debes conocer las aguas termales más baratas y cerca de CDMX

Hay personas que buscan poder escapar del frío por lo que las aguas termales son las mejores opciones. Es por esto que te traemos las mejores opciones para disfrutar aguas calentitas y paisajes hermosos.

¿Cuáles son las aguas termales más baratas de CDMX?

Las aguas termales de Chignahuapan cuentan con un gran descuento para las personas mayores de INAPAM. El precio general es de100 a 140 pesos y se encuentra en Puebla. Están a poco más de dos horas de la Ciudad de México. Además, podrás adquirir paquetes de suites desde los 1,800 pesos, con hospedaje, spa y albercas privadas.

Por otro lado, tienes que saber que puedes probar una gastronomía deliciosa como la barbacoa, mixiotes, mole poblano, dulces de pepita, pan de higo, chicharrón prensado, café, sidra y más.

También hay opciones de paquetes para pareja, familia o amigos, que puedes encontrar en su sitio oficial termaleschignahuapan.mx, ya que tienen promociones dependiendo la temporada.

Grutas de Tolantongo en Hidalgo

Otro de los lugares que puedes visitar son las Grutas de Tolantongo, que tiene una entrada con un valor de 230 pesos. Además de nadar podrás disfrutar de cascadas, un túnel, albercas y la oportunidad de caminar por un puente con vistas impresionantes y hacer senderismo, este lugar sin duda es un imperdible.

También puedes disfrutar del camping, subirte a la tirolesa, hotel, estacionamiento ,lockers y hasta área de restaurante, con platillos como tacos, sopes, carne asada, chilaquiles, quesadillas, pan y café. Para disfrutar de los mejores precios puedes ingresar en la página oficial grutastolantongo.com.mx.

Su ubicación es en San Cristóbal, municipio de Cardonal, Hidalgo, México, C.P. 42370, a casi 3 horas desde la CDMX y, lamentablemente, no es pet friendly, para que lo tengas en cuenta al organizar una visita.

