Autoridades piden a Héctor “N” que llegue a un acuerdo con su hija Alexa.

Daniela Parra se preocupa por el cambio de área de su papá en el penal.

En su afán por sacar a su padre de la cárcel, Daniela Parra, hija de Héctor “N”, y el abogado de este, se reunieron el pasado miércoles con la fiscal de delitos sexuales y con la coordinadora de atención a víctimas de la Ciudad de México para pedirles que revisaran y consideraran la acusación en contra del actor por corrupción de menores que le hizo su hija Alexa Parra.

El encuentro dejó muy decepcionada a Daniela, pues no solo no se tomó en cuenta su petición, sino que se la ha pedido a Héctor “N” que llegue a un acuerdo con Alexa, lo cual implicaría, por cierto, reconocer el delito del que se le acusa.

Lo que nosotros queríamos era que revisaran el expediente, revisaran las peticiones que nosotros les pedíamos, pero la verdad es que no llegamos a nada. Todavía tuvieron la audacia de decirnos que llegáramos a un acuerdo con Alexa, el cual se rechazó completamente porque no vamos a llegar a un acuerdo

Mi papá es inocente. Mi prioridad principal es sacar a mi papá sea como sea, pero no nos fue muy bien. Se referían a que llegáramos a un acuerdo, supongo económico, pero ningún acuerdo se va a hacer porque mi papá es inocente y mi papá no va salir pidiéndole perdón a alguien de algo que nunca hizo

La joven, de 24 años, exige justicia ante las anomalías encontradas en el caso del histrión mexicano.

Dijeron que el juez lo había aceptado y que así se iba a quedar. Vimos que el juez cometió un error al vincular a proceso a mí papá cuando no habían pruebas suficientes. ¿De qué se trata? Le pido a la fiscal que ella personalmente revise el caso

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Héctor "N" fue cambiado a una celda con condiciones precarias

Daniela Parra, hija del actor Héctor “N”, revela en exclusiva para Ventaneando, que está muy preocupada porque al actor acaban de cambiarlo a un área más precaria dentro del penal en el que se encuentra.

Daniela habló para nuestras cámaras, luego de visitar a su padre.

Justamente vengo saliendo de verlo. Todo sigue igual. Ahorita los cambiaron de lugar y las condiciones no son las mejores. Se llama COC y lo cambiaron por cuestiones de covid o algo así. La verdad es que no sabemos muy bien, pero lo cambiaron

No la estamos pasando muy bien. Mi papá está bien de salud. Es muy fuerte, está tranquilo, pero las condiciones no son las mejores y eso me bajonea

Sobre las denuncias en contra del Ministerio Público y fiscales que omitieron incluir las pruebas periciales psicológicas engañando al juez, la hija de Héctor “N” aseguró que irán en contra de los responsables y de quienes cometieron esta omisión.

Ya se formuló por parte de mi padre la denuncia penal contra los dos fiscales y en contra de los supervisores de estos dos fiscales, además de los superiores

Esta mañana, a través de un comunicado en sus redes sociales, Daniela confirmó que en septiembre próximo también denunciarán por tráfico de influencias a Sergio Mayer, luego de haber comprobado que se reunió con la coordinadora general de víctimas de la fiscalía para hablar sobre la denuncia de Alexa Parra.

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