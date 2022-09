VIDEO: Bailarina cae al suelo durante un show en Colima y nadie la auxilió.

En redes sociales se filtro un video que conmocionó a propios y a extraños en donde se ve caer desde las alturas a una bailarina durante un show acrobático que se llevó a cabo al interior de un restaurante de Comalá, Colima (El Comalón), pero lo que indignó es que nadie se inmutó ni corrió en su auxilio, por lo que la mujer permaneció tirada mientras el espectáculo continuaba.

En el video se aprecia como la joven realiza acrobacias en el aire y de pronto algo falla y ella cae estrepitosamente al suelo y se golpea fuertemente a la altura de la cadera. Mientras ella se retorcía de dolor y no se podía poner en pie el espectáculo continuó sin interrupción alguna y nadie fue a apoyarla.

La cantante, en lugar de correr a verla siguió cantante “I Will Always Love You” junto a la banda de músicos, el hombre que se encontraba colgado de a poco descendió para ver cómo se encontraba su compañera, mientras que el público se mantuvo en su lugar y nadie corrió a auxiliarla, incluso al final de la canción aplaudieron.

Su compañero que se encontraba en el aire, bajó y se acercó a ella. Segundos después se acercó un miembro del staff. Horas después, “El Comalón” informó que la joven sufrió heridas leves y no tuvo que ser trasladada de emergencia.

Una bailarina cae desde las alturas en el restaurante Don Comalón de #Colima y nadie hace nada por ayudarla: ni el público ni la cantante ni los integrantes de la banda.



¿Qué dijeron las redes sociales? Los hechos causaron indignación, principalmente por la falta de empatía de todas las personas presentes en el restaurante, pues en lugar de ayudar a la joven y detener el espectáculo todos continuaron en lo suyo con total normalidad y los comensales no prestaron importancia a lo sucedido.

“No ma…!!!, por qué no pararon?? Deberían haberla atendido de inmediato. Bueno, ya me daba pena ajena a ver contorsionistas en el actor este, pero esto es de verdad de..., que poco respeto por la vida de otro ser humano!!!!”, “El valor de la vida en muchos no cuenta, las matanzas, la pandemia y los muertos hicieron muchos insensibles. Pero la empresa debe tener cubierto el tema de los primeros auxilios. Donde quedó su dictamen te protección civil???”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.





Asimismo, algunos usuarios aseveraron que actualmente las personas se han vuelto más inhumanas, aunque hubo quienes dijeron que tal vez no hicieron nada para no obstruir.

El usuario de Twitter Oscar Adrián Luna subió un video a redes sociales en donde aparece la bailarina que sufrió el percance en buen estado. “Espero que entiendan que los accidentes suceden, todo está bien, seguimos de pie”, habría dicho la bailarina.