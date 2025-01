VIDEO: Cámaras captan a un muñeco Chucky moviéndose cuando no había nadie

En el mundo existen muchas cosas que no tienen una explicación lógica, uno de ellos son los sucesos paranormales, mismos que están relacionados con cosas del más allá, como fantasmas, espíritus, entre otras cosas. En esta ocasión les hablaremos sobre un muñeco Chucky que fue captado moviéndose solo al interior de una casa.

¿Quién es Chucky?

Chucky es el regalo de cumpleaños que le dieron a un niño solitario que necesitaba un amigo (al menos en la cinta “Child’s Play de 1998), pero, lo que inició como un simple regalo se convirtió en una verdadera pesadilla pues se volvió un asesino que buscaba volver a la vida.

¿En qué se basó la historia de Chucky?

La historia real de este personaje de ficción está basada en la del muñeco llamado Robert que perteneció al pintor Robert Eugene Otto y que actualmente se encuentra en el Fort East Martello Museumen Key West, Florida.

Según la leyenda, Robert le fue entregado al pintor como un regalo que provenía de una mujer que había laborado para su familia durante años y que aparentemente fue maltratada, por lo que aprendió a usar el vudú y utilizó el muñeco para vengarse.

¿Muñeco Chucky fue captado moviéndose? El usuario de TikTok identificado como Felipesosa 0405 compartió un video donde se ve a un muñeco Chucky moviéndose mientras no hay nadie.

En las imágenes se ve lo que parecer ser un cuarto con la puerta abierta, mientras que en la parte baja del lado izquierdo se observa una silla donde se encuentra sentado un muñeco Chucky.

De pronto, el muñeco se endereza solo y voltea la cabeza como si hubiera visto a alguien. El video lo acompañó el siguiente mensaje: “Chucky moviéndose y los hashtags #miedo, #terror, #elmuneco, #quéemiedo, #fantasma, #méxico, #cámaradeseguridad”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales donde los internautas se hicieron presentes con todo tipo de comentarios, desde humor y otros de miedo.



“Qué valor del Chucky de moverse en una casa color verde menta”, “No sé qué me da más miedo, el Chucky moviéndose o la casa color verde menta”, “No me cuadra que haya cámaras de seguridad en una casa verde menta”, “¿Y por qué el Niño Dios no hace nada?”, fueron algunos de los comentarios.