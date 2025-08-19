Cazzu supera a Christian Nodal: la cantante vive el mejor momento económico de su carrera

El éxito de Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, continúa creciendo a pasos agigantados y parece haber alcanzado una etapa clave en su carrera musical. De acuerdo con una revista internacional, la rapera de origen argentino estaría disfrutando de una estabilidad económica tan sólida que incluso superaría en ingresos a su expareja, Christian Nodal.

Una fuente cercana reveló al medio que la intérprete de Nena Trampa se encuentra “en el mejor momento de su carrera” y que esa situación le permite sostener por completo a su hija Inti. Aunque Nodal aporta en la manutención, el testimonio asegura que “hoy Nodal no gana más que Cazzu”.

La pensión y el reclamo de Cazzu a Christian Nodal

La artista del género urbano habló recientemente sobre la pensión que recibe para su hija, mencionando que no la considera “justa”. A pesar de ello, dejó claro que, a diferencia de muchas madres solteras, ella tiene la posibilidad de mantenerse y continuar trabajando en lo que ama.

En sus propias palabras, explicó que puede “elegir las batallas” que desea pelear, ya que no quiere desgastarse en una disputa legal contra un sistema que considera patriarcal. Mientras cuente con los medios para sostener a su pequeña, aseguró que seguirá haciéndolo sin depender completamente del apoyo económico de su expareja.

¿Cuánto le da de pensión Christian Nodal a Cazzu?

Informes previos del un diario de Estados Unidos señalaron que Cazzu habría solicitado una pensión de 135 mil dólares mensuales, cifra que el cantante de Adiós Amor calificó como exagerada. Tras una apelación legal, la cantidad se redujo a 7 mil dólares mensuales.

Entre polémicas y declaraciones a los medios, lo cierto es que Cazzu sigue consolidando su carrera musical y su independencia económica, proyectándose como una de las artistas latinoamericanas más fuertes del momento.

Más allá de los temas legales y económicos, el nombre de Julieta Cazzuchelli sigue apareciendo en titulares gracias a su música y a la cercanía que mantiene con sus seguidores.