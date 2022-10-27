VIDEO: Hombre hiere a tres personas con una navaja en el Metro de CDMX.

En una gran urbe como la Ciudad de México es común que se generen a diario infinidad de situaciones que se salen te nuestras manos y de las autoridades, el claro ejemplo es lo que sucedió con un hombre que fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana la mañana de este jueves en las instalaciones del Metro Chabacano.

Al interior de la Línea 9 del Metro, un hombre fue arrestado después de herir a tres personas con una navaja que llevaba consigo. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público donde se determinará su situación legal.

De acuerdo con testigos, la riña se originó al interior de un vagón de la Línea 9 del Metro, donde un hombre de 50 años acosó sexualmente a una mujer, por lo que, al percatarse de la situación, otros usuarios intentaron auxiliar a la mujer agredida.

En tanto que el Servicio de Transporte Colectivo Metro informó a través en un tuit que, el imputado viajaba en uno de los vagones cuando comenzó a acosar a una mujer. Cuando fue confrontado por las personas que se encontraban presentes, sacó un arma blanca de su bolsillo y comenzó a amenazarlas.

El hecho generó una riña que dejó a tres personas lesionadas, dos de ellas mujeres. Las lesionadas fueron valoradas por elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC. Mientras que el personal del Metro coordinó el traslado del hombre que hirió a las personas.

Se sabe que el hombre intentó escapar del lugar; sin embargo, fue aprehendido por las autoridades, las cuales abrieron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar si se le imputará alguna sanción.

El Metro de la CDMX exhortó a denunciar ante el personal de seguridad asignado a los andenes cualquier tipo de agresión que ocurra al interior de sus instalaciones.

El Metro informa acerca de los hechos ocurridos esta mañana, en la estación Chabacano de la Línea 9. pic.twitter.com/Q49OQTHZyc — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 27, 2022

¿Cómo pasaron los hechos? Como mencionamos anteriormente, todo se originó después de que un hombre de 50 años acosó sexualmente a una mujer, por lo que algunas personas intentaron auxiliarla. En redes sociales circula un video donde se ve al hombre en medio de la multitud con navaja en mano y amenazando a los presentes.

Posteriormente, las personas empiezan a llamar a las autoridades que se encontraban en el andén, al percatarse de ello, el hombre emprendió la huida una vez que se abrieron las puertas y afortunadamente fue detenido.