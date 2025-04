VIDEO: Lele Pons sufre fuerte caída y enciende las alarmas

Recientemente Lele Pons y Guaynaa fueron invitados al Gender Revel del bebé que esperan; sin embargo, la sobrina de Chayanne encendió las alarmas luego de sufrir una fuerte y aparatosa caída.

¿Cómo fue la caída de Lele Pons?

Ayer 25 de de abril se llevó a cabo la fiesta de revelación de género del bebé que esperan Lele Pons y Guaynaa. Sin embargo, Lele Pons puso a temblar a todos cuando por la emoción y la mezcla de pintura en el suelo hicieron que perdiera el equilibrio y cayera en un par de ocasiones.

La caída de Lele Pons sorprendió a todos, principalmente a Guaynaa, quien corrió en su auxilio. Afortunadamente ninguna de las caídas fueron de importancia, ya que, tras el incidente, Lele Pons siguió la fiesta sin ningún contratiempo.

¿Cómo reaccionaron las redes a su caída? La caída de Lele Pons quedó grabada en video y de inmediato se hizo viral, desatando la preocupación de los internautas que de inmediato reaccionaron con mensajes, como:

“Casi se queda sin la niña”, “Muy arriesgado para ella y la bebé”, “Me dieron como 4 infartos viendo este video”, “Qué peligroso, espero estén bien ella y la bebé”, “Qué susto se resbaló dos veces, muy arriesgado eso”, “Gracias a Dios la caída no fue mala, espero que estén bien ambas, y felicidades”, "No debieron de hacer eso cerca de ella, y la pareja no debió de dejarla sola yo muero del susto” y “Ay qué susto me di, va y pierde el embarazo por caerse y darse un mal golpe”.

¿Quiénes fueron los invitados a la fiesta de revelación de género?

La fiesta de revelación de género se llevó a cabo en Miami, Estados Unidos en un recinto conocido como la Mansión Versace, a donde acudieron diversos famosos como Sebastián Yatra, Belinda, Karime Pindter, Nadia Ferreira, Eddy Nieblas, Yailin ‘La Más Viral’, Kimberly Loaiza, JD Pantoja, Kunno, Chayanne, entre muchos otros.

¿Será niña o niño?

A pesar del susto y todo, Lele Pons y Guaynaa sorprendieron a propios y a extraños al revelar que esperan a una hermosa niña y lo hicieron con una máquina que arrojó pintura sobre sobre los invitados.