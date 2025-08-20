El remedio casero de la abuela para eliminar las hormigas

Aunque las hormigas son insectos inofensivos, es terrible cuando nuestra casa es dominada por ellos, puesto que rápidamente se apropian de cada espacio del hogar, provocando que no podamos dejar nada de comida o guisados fuera de lugar, puesto que ellas se encargaran de devorarlo.

Ante tal situación, es importante implementar medidas para que no ingresen a casa, y algunos trucos para eliminarlas. Si deseas evitar el uso de insecticidas químicos, te compartiremos un remedio casero de la abuela que te ayudará a eliminarlas.

¿Por qué aparecen los hormigas en casa?

Nuevamente, aunque las hormigas son insectos inofensivos, nadie desea verlas caminando por tu cocina. Usualmente, cuando vemos a dicho insecto en el interior de la casa, se debe a que ellas estaban buscando una fuente de alimentos y agua, por lo que son capaces de encontrar dichos elementos en los hogares, por lo que optan por llamar a sus compañeras para que puedan llegar.

Ante tal situación, es importante que la población evite dejar alimentos fuera de su lugar o elimine toda la humedad que hay en el hogar, siendo medidas preventivas que te ayudarán a evitar la infestación en el futuro. Igualmente, si tienes fisuras o grietas en casa, hay que cerrarlas, ya que son espacios que usan para refugiarse.

¿Cómo eliminar las hormigas?

La creadora de contenido Maestra Jacobina (@alacocinaconjacobina), es ampliamente conocida por traernos todo tipo de remedios caseros de la abuela, trucos que podemos emplear para la limpieza del hogar, en recetas o para eliminar todo tipo de plagas que dominen la cocina.

En uno de sus videos, nos comparte un truco que nos ayudará a liquidar a las hormigas sin el uso de insecticidas. Solamente realiza los siguientes pasos:

En un rociador que tengas disponible, llénalo a la mitad con vinagre blanco. Aplica el producto en todas las zonas donde lo veas o en las hendiduras que tengas en la cocina, evitando que se puedan esconder en pequeños espacios.

El olor del vinagre te ayudará a ahuyentarlas y eliminarlas, ya que para ellas es un aroma muy fuerte y desagradable, además de ser un remedio casero de la abuela, con el que evitarás el uso de químicos que pongan en riesgo la salud de tu familia o mascotas.