Caeli reta a YosStop a pelea de box, y ella le responde: “¿Otra vez tienes hambre?”

La pelea de box entre Alana Flores y Gala Montes no solo encendió los ánimos en el público y causó euforia desde hace meses, sino está inspirando a otros creadores de contenido a incursionar en el pugilismo. Caeli, quien es parte de esa primera generación de youtubers que alcanzó gran fama en México, sorprendió a sus seguidores con una propuesta: retar a YosStop.

La polémica Yoseline Hoffman ya le respondió a Caeli, pero no de la manera que la creadora de contenido de 35 años esperaba.

Caeli reta a YosStop a combate de box

Inspirada por la pelea entre Gala y Alana, Caeli compartió en un post de Instagram que también quería subirse a pelear en un evento como Supernova Strikers y preguntó con quién debería hacerlo. Entre las sugerencias de sus seguidores apareció un nombre recurrente: YosStop.

La creadora no lo dejó pasar y, en una historia de Instagram que ya no está disponible, dijo abiertamente: “Necesito que esto pase. Ustedes saben que entre ella y yo siempre ha habido rivalidad”.

YosStop le dice a Caeli que tiene “hambre de fama”

YosStop, quien a sus 35 años ha cambiado de giro por un contenido enfocado en la salud mental y familia, no se quedó callada. Directamente acusó a Caeli de querer ganar atención a costa de ella.

“Ay Caeli, otra vez tienes hambre, ¿verdad? Y no me malinterpretes, no hambre de comer. Hambre de fama, de atención, de ser vista. Y es que cada vez que quieres ser relevante o quieres ser noticia, hablas de mí”.

La influencer cuestionó la lógica del reto, asegurando que un combate no resolvería nada. “El hambre no se va a saciar con golpes, y los golpes tampoco resuelven problemas”, dijo. Incluso bromeó sobre lo que pasaría si aceptara: “Para que cuando te gane digas: ‘ay, me hizo mucho daño y me golpeó de más’”.

YosStop también recordó que, aunque en el pasado la insultó y habló mal de Caeli, ya le había pedido disculpas. Sin embargo, aprovechó para hacer fuertes señalamientos: aseguró que Caeli intentó besarla sin su consentimiento.

Finalmente, la creadora cerró con un mensaje más conciliador: “Lo único que tengo para ti es desearte cosas buenas”, dejando claro que no planea engancharse en el reto.

