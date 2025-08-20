Mar, hijo de Yuya, debuta como “reportero” entrevistando a su mamá y enternece a los fans

Un momento completamente espontáneo entre Yuya y su pequeño hijo llenó de ternura las redes sociales en las últimas horas. Por un instante pudimos escuchar la voz de Mar y nos dimos cuenta de que el talento para comunicar y conectar con la audiencia es innato para él.

Mar es el hijo que comparten la empresaria Mariand Castrejón y el cantante Siddhartha desde 2021, y hasta ahora ha tenido pocas apariciones en redes sociales. Para proteger su identidad, sus padres suelen no mostrar la cara del pequeño; la primera vez que se vio en público fue durante un concierto del intérprete en el Auditorio GNP Seguros, en Puebla.

La tierna entrevista que le hizo Mar, hijo de Yuya, a la empresaria e influencer

La emblemática creadora de contenido estaba acomodando algo en una habitación de su casa, en compañía de su hijo de casi 4 años. Le estaba dando la espalda, pero el pequeño llamó su atención con una propuesta: “voy a mandar un video y te voy a hacer una entrevista”.

@yuyacst Segunda y última parte de esta entrevista tan interesante. Gracias nuevamente Mar por la invitación y a ustedes por ver. ♬ sonido original - yuyacst

Mar comenzó preguntándole a su madre su nombre con apellidos. “Diles: ‘hola chicos, me llamo Mariand’”, prosiguió. La empresaria de 32 años respondió a la indicación y el niño comenzó a hablar sobre sus negocios: “¿y qué producto haces?”.

Yuya le contó a Mar que en la actualidad hace productos como labiales, cremas y sombras. El pequeño indagó más, preguntándole qué cosas hacía para el cabello, y su madre respondió que vende shampoos.

En la historia siguiente, Mar hace una pequeña presentación de su madre: “miren ella hace muchos productos, maquillajes y hace productos así”. Luego le pidió a Yuya en un par de ocasiones que también saludara y se presentara nuevamente.

Ante la cámara, Mariand contó algunas de sus aficiones: bailar y escuchar música. “¿Y para qué lo usas?”, preguntó Mar, refiriéndose a la música. La influencer contestó que la usa para sentirse acompañada y feliz.

Mar finalizó su entrevista diciendo simplemente “muy bien”, y luego enfocó la cámara en sus repisas de juguetes. Ahora solo nos queda esperar a que, algún día, él forme parte o quizá lidere una nueva ola de creadores de contenido.

La sección de comentarios está llena de elogios y reacciones de ternura ante la entrevista. “Mar logró que Yuya volviera a estar frente a las cámaras”, dice uno de los comentarios con más reacciones. “Nos dio publicidad, nos dio ternura, nos dio periodismo”, dijo alguien más.