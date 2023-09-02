VIDEO: Luchadora japonesa entra al ring con canción de Valentín Elizalde

La lucha libre es uno de los deportes más famosos de México, apenas por detrás del futbol, ya que tiene un gran arraigo con nuestra cultura popular, al igual que en otras partes del mundo.

Japón es otro de los países donde se practica y, cuenta con gran número de aficionados; sin embargo, la cultura mexicana, también se ha hecho presente en el país del Sol Naciente, así lo demostró una luchadora que saltó al ring con un tema de Valentín Elizalde

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¿Qué luchadora hizo su presentación con canción de Valentín Elizalde?

Durante los festejos del octavo aniversario de la empresa de lucha libre, la luchadora Kaho Kobayashi, sorprendió a propios y extraños, al protagonizar una espectacular y peculiar entrada al ring, pues lo hizo con un tema de Valentín Elizalde, mejor conocido como ‘El Gallo de Oro’.

Kobayashi, también es conocida en el arte del pancracio como ‘La Pidita’ y constantemente acapara los reflectores con sus coloridos atuendos y espectaculares entradas, tal como lo hizo al ingresar al ‘templo del dolor’ bailando la canción “Cómo me duele”.

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El video de inmediato se hizo viral en redes sociales, donde acaparó la atención de los fanáticos de la lucha libre en México, ya que Kobayashi se mostró muy entusiasta con el tema del finado cantante.

Luchadora japonesa entra al ring al ritmo de Valentín Elizalde. pic.twitter.com/95b0lXbYNW — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) August 28, 2023

¿Cómo surgió su gusto por Valentín Elizalde? Kaho Kobayashi, nació en 1992 y se desempeña como luchadora independiente en Japón. A lo largo de su carrera, ha trabajado en diferentes empresas de la industria, pero siempre se ha caracterizado por su colorido.

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La luchadora, tuvo un breve paso por México, allá por el 2006, fue ahí donde descubrió su gusto por la música regional mexicana, principalmente la de Valentín Elizalde, quien fue asesinado el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas. Además de eso, en redes sociales suele compartir el amor que siente por nuestro país, especialmente por su cultura y gastronomía.