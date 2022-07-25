VIDEO: Santiago se sintió mal después de su presentación.

Después de su presentación esta noche en La Academia, Santiago comenzó a sentirse mal, por lo cual fue atendido por nuestros paramédicos de manera inmediata.

Y es que desde que estaba recibiendo los comentarios de parte de nuestros críticos Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Horacio Villalobos y Ana Bárbara, el académico aceptó que no había vivido un buen día, por lo que necesitaba sentarse y poder respirar.

Durante el corte comercial, el oriundo de la Ciudad de México pero que hizo su casting en Yucatán, donde vivía, se recostó en el suelo mientras que sus compañeros le dieron aire y los paramédicos lo atendieron para que se recuperara, lo cual sucedió; no obstante, nuestra producción está al pendiente de su estado de salud.

Santiago se une a Eduardo, quien también no la pasó nada bien, pues dentro de la casa de La Academia sufrió un ataque de estrés, por lo que fue llevado al hospital para ser valorado con más detalle. El alumno que viene desde Los Ángeles reconoció que ya había vivido un capítulo similar anteriormente.

Nuestros críticos y nuestro director pidieron más descanso para los académicos para que sigan entregándose de la mejor manera en el escenario más importante del país.