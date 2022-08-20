VIDEO: Socavón devora a hombre en el patio de su casa en Valle de Chalco.

Las intensas lluvias y fugas de agua han provocado que la tierra se reblandezca en ciertas partes de México, tal como pasó en la comunidad de Valle de Chalco, Estado de México, donde un hombre vivió momentos de apremio después de que un socavón se lo devorara en pleno patio de su casa.

El momento quedó registrado en video y se hizo viral en redes sociales, los hechos se registraron en el patio de un domicilio particular que se encuentra en Cerro del Márquez, Valle de Chalco, Estado de México.

En el video se aprecia como un hombre es devorado por un socavón mientras inspeccionaba el hundimiento. Luego de caminar por el área durante varios segundos, el señor en cuestión cayó debido al reblandecimiento del suelo.

El material fue compartido en un grupo de Facebook por una persona identificada como Bertha Sánchez López, quien dijo ser la propietaria de la casa donde se hizo el socavón el pasado 8 de agosto y lo denunció ante las autoridades.

La denunciante exigió que las autoridades intervengan para evitar mayores accidentes. Hasta el momento solo se han presentado al lugar personal del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS).

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“Hay una casa en Cerro del Márquez, con un socavón en el patio, se pide a las autoridades competentes acudan lo antes posible para evitar una tragedia con integrantes de la familia”, escribió Bertha Sánchez López en su publicación.

🔴 Socavón "se traga" a un hombre en el patio de su casa en Valle de Chalco. Debido al reblandecimiento del suelo por la lluvia se formó un agujero en un domicilio del Edomex. Cámaras de vigilancia captaron el momento cuando un hombre que inspeccionaba la zona cae en él. pic.twitter.com/zxZ7HzmUE9 — RID Noticias 🇲🇽 (@RIDNoticias) August 10, 2022

¿Qué pasó con el hombre que fue devorado por el socavón? En el video se muestra cómo el socavón devora a un hombre, justo dentro del patio de su casa luego de que este se acercó a revisar en qué condiciones se encontraba el hueco que se había formado por las lluvias registradas en los últimos días.

El afectado reveló que antes de ser devorado por el socavón se acercó al hoyo que se formó y afortunadamente se pudo sujetar de algo para no caer más hondo, pues se desconoce cuál es la profundidad de la oquedad.

Aunque pudieron sacar al hombre, el sujeto reveló que las autoridades le dijeron que lo mejor es esperar a que cesen las lluvias para poder mover el vehículo que también terminó cayendo al hoyo.

