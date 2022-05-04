VIDEO: Mi vecina me dejó en la calle por sus deudas.

En la sociedad actual es muy complicado confiar en las personas, pues en muchas ocasiones las personas más cercanas son las primeras que te pueden traicionar y meter en problemas.

Este es el caso de Monserrath, quien lo perdió todo por culpa de su vecina y amiga, ya que Susana le hizo pedir un préstamo que al final era un fraude y ellas se han negado a pagar.

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La realidad es que estás mujeres cayeron en una estafa que se ha puesto de moda en nuestro país desde hace unos años, los famosos préstamos gota a gota, que al final son casi imposibles de pagar y los intereses son demasiados.

Este es el caso de Monserrath, quien por ayudar a su vecina lo perdió todo y ahora sufre extorsiones constantes, pues nunca pagaron el préstamo.

Susana me dejó en la calle, decía que era mi amiga y me traicionó. Muchas veces uno confía en las personas, era una persona que conocí, que decía llamar mi amiga y me dijo que pidiera un préstamo. Nos conocimos, porque nuestros niños jugaban en las canchas de futbol, hace tres meses

La inocencia de Monserrath fue mucho más allá, ya que no solo aceptó pedir un préstamo por si vecina, sino que ella le dijo en donde lo tenía que pedir.

Ella me dijo, ella llegó llorando, me suplicó que su hermano tenía Covid y que le ayudará a pedir un préstamo de 20 mil pesos. Que conocía a una persona que prestaba con réditos muy bajitos con solo la credencial de elector, ella me iba a conseguir el dinero

Su vecina asegura que no puede pagar su préstamo

Susana nunca pagó el préstamo y ahora ella asegura que lo siente mucho, pero que no tiene la posibilidad de pagar ese dinero.

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