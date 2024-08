Violeta Isfel revela qué sucedió con el padre de su hijo

En una segunda entrega de la entrevista exclusiva que Violeta Isfel le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando , la actriz contó algunos pasajes oscuros de su vida como que su papá sufrió problemas del alcoholismo.

¿Qué dijo Violeta Isfel?

Al preguntarle por qué se salió tan joven de la casa de sus padres, Violeta Isfel declaró lo siguiente: “todos tenemos familias complicadas y yo estaba pasando por una situación bastante disfuncional en mi familia”.

Te puede interesar: Violeta Isfel relata cómo se dio cuenta que necesitaba terapia

“Mi papá fue alcohólico muchos años, después tomó la decisión de entrar a Alcohólicos Anónimos y todas estas cosas. Se reivindicó y yo tomé la decisión de que no estaba siendo del todo feliz en ese lugar y que yo no quería ser parte de los gritos ni los sombrerazos ni ese tipo de situaciones, más bien”, agregó.

Violeta Isfel también reveló que en aquel entonces estaba completamente enamorada del padre de su hijo y “además era una niña de 17 años o menos, tenía 15 años y además mis papás lo odiaban”.

¿Por qué sus padres no querían al padre de su hijo?

La actriz reveló que sus padres no querían a su expareja porque él era más grande que ella. “Así es como me voy de casa... Me salí de Guatemala para irme a Guatepeor sin saber que me voy a casa de los papás de mi hijo (...) Pues nada, había que lavar, sacudir, aprender a cocinar y cuando nace Omar me enfrenté a una realidad de decir ‘en la torre’, yo soy responsable de este pequeñito que no pidió nacer, que yo decidí traer y encima tengo un papá que ni lo pela, ni lo apoya”.

¿Se escapó de la casa de los padres de su expareja?

“Pues mira, me hubiera encantado saber qué hacía, pero siempre estaba buscando trabajo y yo tenía una beca porque estaba yendo a la escuela, pero a mí me contaban los centavos para ir a la escuela. Yo pagaba derecho de piso con lo que ganaba y derecho de piso con asear, limpiar, acomodar”, recalcó Violeta Isfel.

Te puede interesar: Marco Antonio Muñiz reapareció públicamente para presentar su libro

“Empezaron los tratos como muy raros, ya muy extraños y de pronto, no sé, me empecé a sentir como acorralada y aparte descubrí que tenía un miedo inmenso porque intentó ponerme una mano encima y ahí fue donde tomé la decisión de decir ‘ya no más, hasta aquí’, pero no le avise y me escape”, recordó. La actriz señaló que guardó tres meses de su beca para “poderme ir a un lugar a donde irme a vivir con mi hijo y literal encontré un cuartito chiquitito”.