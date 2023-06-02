VIDEO: ¡Por broma prendió pirotecnia en un baño y salió mal!

En este video podemos ver al universo en acción cobrando revancha de esos necios a quien les toca padecer del karma al instante, pues no muchas veces salen las cosas como quisiéramos y más cuando se trata de jugarle una broma a las personas. Este genio de la pirotecnia se pasó de listo, sólo a él se le ocurrió prender un cohete en un baño público con la finalidad de asustar a las demás personas que se encontraban ahí dentro, pero un mal cálculo lo llevó a la desgracia de su propia broma.

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Rápidamente prendió el cohete y corrió hacia un baño a encerrarse para que nadie se diera cuenta de que él lo había prendido, pero la base de la pirotecnia se fue de lado y salió disparada hacia el baño donde se metió. Mientras estaba encerrado las chispas se veían salir del cubículo donde se refugió, lo bueno de la situación que vivió este hombre es que no salió lesionado, ya que el cohete no era un explosivo de gran potencia, pero sin dudarlo se llevó una cucharada de su propio chocolate gracias a su karma al instante.