VIDEO: Quiso jugar golf en un lago congelado ¡y rompió el hielo!

Nos quedan muy claras las razones por las cuales los hombres viven menos y aun así, se empeñan en seguir demostrando tales razones con sus no tan brillantes ideas que tienen para arriesgar su vida diariamente. Las redes sociales son un mundo digital para poder entender a los hombres con las locuras que cometen para sentirse temerarios, como el que quedó grabado en video ya que quiso jugar golf de una manera muy particular, ¡en un lago congelado!

El sujeto estaba sumamente confiado de lo que estaba haciendo, pero no midió sus fuerzas ni calculó donde estaba la pelota, ya que al golpear le dio al hielo, el cual no estaba del todo congelado. Además de no atinarle para pegarle a la pelota, el joven resbaló así que, debido al impacto rompió el hielo en un dos por tres y terminó nadando en el lago a muy bajas temperaturas. Seguro que el golf es el deporte favorito de este hombre, pero tal vez para la próxima ocasión no se quiera hacer el valiente y decida jugarlo en un campo, como normalmente se hace, donde seguramente no pasará frío ni bochornosos momentos como el que vivió.