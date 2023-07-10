VIDEO: Un hombre causó un desastre en una tienda ¡todo por una maleta!

Muchas veces llegamos a pensar que tenemos muy malos días, por cuestiones económicas, familiares, de pareja o hasta de trabajo, lo cual es normal, ya que hay días buenos y malos, pero no hay duda de que existen personas que van por la vida sin una pizca de suerte. Así que si crees que has tenido un mal día puedes observar este video donde un hombre estaba pasando una tarde tranquila como cualquier otra, empezó a observar las maletas para los palos de golf y bajo una para poder mirar de cerca las cualidades de ella. Cuando decidió regresar la maleta a su lugar ¡hizo un desastre en la tienda!, pues al ponerla en el estante, la bolsa se fue de lado y cayó encima de otra maleta, la cual se fue hacia otra y así sucesivamente, mientras el hombre se quedó viendo todo lo que había ocasionado.

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Aunque tal vez el joven levantó un poco las manos con la confianza de parar el gran desastre no lo logró, porque en muy pocos segundos el estante ya estaba vacío y todas las maletas en el piso. Sin duda este hombre pasó un día bastante malo y bochornoso, ya que seguro todos los empleados se acercaron a ver lo que estaba sucediendo, además de que quedó guardado para siempre gracias a las cámaras de la tienda.