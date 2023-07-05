VIDEO: Por andar de chismosos, se fueron para atrás ¡con todo y mesa!

Cuando te sientas mal por pensar que te gusta el chisme, mira esté video. Para enterarse de los chismes la mayoría piensa que las mujeres son las especialistas, pero esté video nos demuestra que a veces los hombres sí son chismosos y rebasan un poco los límites para poder enterarse de algo cuando les llama mucho la atención. En este clip podemos observar a dos grandes amigos compartiendo una rica cena en la noche afuera de un establecimiento, todo estaba muy tranquilo cuando de repente escucharon a los vecinos discutir y eso les llamó bastante la atención porque los dos voltearon en un segundo, como si alguien les hubiera hablado.

Te puede interesar: ¡Terminó con las piernas enyesadas! por escalar sin protección.

Eso no es lo más gracioso de la situación, pues al momento de girar sus cabezas se empezaron a reclinar hacia atrás para enterarse de la pelea con lujo de detalle, pero por más que se reclinaban no lograron ver, ya que se fueron para atrás con todo y mesa. Cabe mencionar que era una mesa estilo wimpy, es decir, que trae pegadas las sillas a la mesa, por tal razón se cayeron con todo y comedor. Los hombres se levantaron tan rápido como pudieron para que nadie se diera cuenta, pero gracias a las cámaras de videovigilancia se logró hacer viral este video y se volvieron un meme para todos los internautas que lo usan para ejemplificar varias situaciones y por supuesto dejando comentarios como: “Ahí viene la sexy del barrio disimula”, “Lo peor es que arruinaron las bebidas”, “Eso les pasa por chismosos”.