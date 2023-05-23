VIDEO: ¡Pelea en primera fila! esposa y amante pelean en pleno cine.

Las redes sociales son medios para estar informados de diversas cosas que se vuelven virales, gracias a los internautas que comparten fotos o videos de momentos especiales, chistosos o dramáticos como es el caso de este video que fue grabado en Bolivia. Se trata de una infidelidad que se hizo viral en cuestión de segundos, ya que la situación además de ser un tanto dramática, se suscitó en un lugar público. La infidelidad fue descubierta en pleno cine donde varios asistentes no solo disfrutaron de una película, sino que vivieron esta historia en vivo y en primera fila. Una mujer siguió a su esposo al cine, donde lo encontró en una sala viendo una función con su amante, en cuanto la mujer se percató no dudó en reclamarle a él y a la mujer que lo acompañaba. El video fue grabado por una persona que iba a entrar al cine, cuando salieron de la sala las mujeres empezaron a pelearse a golpes, jalándose la ropa y el cabello en repetidas ocasiones.

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No se sabe dónde estaba el esposo en ese momento, pero las mujeres hicieron todo un show en medio de mucha gente, aunque se acercó un hombre y después un oficial de seguridad, no lograron separarlas. Finalmente cuando la esposa quiso retirarse del lugar, la amante quien vestía de blanco la siguió e intentó quitarle su celular para poder eliminar el video que había grabado cuando los descubrió disfrutando de la película. Muchos internautas comentan que la amante sabía que el hombre era casado y aun así decidió salir con él, también comentan que en la actualidad es muy poca la sororidad que hay entre mujeres, pero lo que sí es seguro es que al esposo le fue como en feria cuando llegó a su casa.