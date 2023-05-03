VIDEO: ¡Mujer cayó a un pozo de trece metros de profundidad!

Una mujer de 52 años vivió momentos de angustia cuando cayó a un pozo de trece metros de profundidad en la localidad Candelaria perteneciente a Chiapas de Corzo, donde de acuerdo a las declaraciones de algunas personas la mujer quiso sacar agua del pozo, pero terminó cayendo al interior de este. Todas las personas presentes al darse cuenta de los hechos trataron de ayudar a la mujer, pero lamentablemente era muy difícil hacerlo, ya que el pozo tenía una gran profundidad, así que pidieron ayuda a protección civil.

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En cuanto llegaron los elementos inmediatamente empezaron a auxiliar a la afectada con ayuda de cuerdas y una camilla para evitar lastimarla, ya que no se sabía de la gravedad de las lesiones. La femenina fue trasladada rápidamente en una ambulancia al hospital, donde la atendieron de emergencia y después de una valoración médica, se confirmó que afortunadamente solo había sufrido golpes menores. Sin dudar a esta mujer la acompaña la suerte porque el pozo tenía una gran profundidad y podemos corroborar el dicho "cuando te toca, aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas".