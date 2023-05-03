VIDEO: ¡Mujer de la tercera edad cayó desde un puente colgante!

Los hechos que podemos observar en el video ocurrieron en Bolivia mientras unos turistas disfrutaban de un tour para disfrutar los atractivos de la naturaleza. Ese día se reportó que el clima no estaba en su estado más favorable y aun así, el tour siguió en pie. En un puente colgante que pareció ser una extraordinaria atracción se vivió un momento de terror, ya que empezó a hacer demasiado viento y de repente llegó una gran ráfaga que hizo que el puente empezará a moverse violentamente haciendo que las personas que iban cruzando perdieran el equilibrio. Una mujer de 63 años no pudo sujetarse bien y por el extremo viento salió volando del puente, el cual tiene una altura aproximada de 5 metros cayendo al río que poco antes se había desbordado.

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Lamentablemente la turista sufrió lesiones de gravedad, se fracturó diez costillas y su estado de salud se reporta grave. Cabe destacar que los familiares de la mujer que sufrió este accidente han intentado contactar a la agencia de tours para que se hagan responsables de los gastos, pero desafortunadamente la agencia no ha respondido al respecto y se ha deslindado hasta el momento de toda responsabilidad.