VIDEO: Llevaba prisa para llegar a su casa ¡y se cayó de su scooter!
Esta mujer si que iba concentrada en el camino con su scooter, tanto que perdió el equilibrio y por ir de prisa, tuvo un tremendo aterrizaje en el pavimento.
El scooter es un vehículo innovador, eléctrico y personal que ha facilitado la vida de muchas personas para poder transportarse o simplemente los usan para pasar un buen rato paseando por la calle. Aunque ha hecho fácil la movilidad de un lado a otro, a menudo ocurren accidentes por diversas cosas, y en este video tenemos un ejemplo de cómo este divertido vehículo puede ocasionar ciertos percances. Esta mujer iba bastante concentrada con su scooter destino a su casa después de unas compras, pero iba tan de prisa y bastante metida en su mundo, que de un momento a otro perdió el equilibrio y salió volando hacia el pavimento, el aterrizaje fue tan fuerte que se dio un golpe verdaderamente terrible.
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Quería ahorrarse unos minutos camino a su casa y se llevó tremendo ranazo, lo único que consiguió fue llegar más tarde a su hogar, afortunadamente los golpes no fueron de gravedad y la mujer pudo seguir su camino unos instantes después de que reaccionara. Seguro que la chica después de esto no irá tan rápido y usará casco o alguna otra protección para evitar unos terribles raspones en el cuerpo.
Cuando Quieres llegar más rápido pic.twitter.com/HaviZxx2YZ— Cosas de la Vida (@cosasdevida_13) April 30, 2023