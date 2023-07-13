VIDEO: Objeto extraño sobrevolando cerca de una cancha de voleibol

Muchas personas se cuestionan a diario el hecho de la existencia de vida en otros planetas y si estos seres vienen a menudo a hacer acto de presencia, para dejar en claro que existe vida más allá de la tierra. La realidad es que hasta el momento no se ha comprobado científicamente la existencia de otros seres, sin embargo, todos los días salen a relucir videos donde se pueden observar diversos avistamientos que son calificados como objetos voladores no identificados tripulados probablemente por extraterrestres. Como ejemplo tenemos este video que fue captado en Guadalajara por unas personas que estaban jugando voleibol y quedaron más que asombrados al ver el gran objeto, el cual emitía una luz bastante fuerte que prendía y se apagaba constantemente, además de que dicho objeto sobrevoló cerca de ellos.

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Todos los que presenciaron ese momento aseguran que no era un avión o helicóptero, sino que se trató de una nave con forma de platillo que tal vez era tripulada por seres extraños. Muchos internautas apoyan la teoría de las personas que presenciaron el momento, mientras otros aseguran que se trata de un avión o simplemente una falla de la cámara con la que se captó el video. Es preciso mencionar que hasta el momento sigue siendo un tema complicado, por la cuestión de diversas opiniones que apoyan o están totalmente en contra de creer de este tipo de avistamientos que más de una vez han sido captados por teléfonos celulares o cámaras de videovigilancia.