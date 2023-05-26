VIDEO: Salvó a un perrito que cayó al agua y se volvió a caer.

En el mundo de las redes sociales hay una comunidad inmensa que es fan de los videos e imágenes de perritos y cuando se trata de algo chistoso o tierno, pueden pasar demasiadas horas de entretenimiento observando los divertidos momentos que circulan por el internet. Este video se ha vuelto viral por la inocencia que demuestra un perrito, pues nos enseña que los humanos no somos los únicos que podemos tropezar dos veces con la misma piedra. El cachorrito fue rescatado por su dueño luego de haber caído a un lago, después de tenerlo a salvo entre las manos lo puso en tierra firme, pero no pasaron ni tres segundos cuando el perrito se sacudió, y pronto se dispuso a seguir caminando, pero de repente en un intento de rascarse el lomo volvió a caer al agua.

Te puede interesar: Un perrito exhausto se quedó dormido sobre su plato de comida.

El momento fue grabado por otro de sus dueños y se volvió muy gracioso porque afortunadamente ellos estaban ahí para rescatarlo las veces que fueran necesarias. Los perritos han robado el corazón de millones de personas con estos divertidos momentos, porque además de ser una buena compañía para el hombre, en la actualidad forman parte de muchas familias que los aman y protegen siempre que ellos lo necesiten.